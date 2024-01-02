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4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 3. maddesi gereğince İlçe Av Komisyonu toplantısı Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda ilçenin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri belirlenerek, avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşülüp, kararlar alındı.