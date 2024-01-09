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Türkiye'de 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren karekodlu plaka zorunluluğu, araç sahiplerini yeni bir döneme taşıdı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, yeni araç alımlarında, muayenelerde ve kayıp plaka durumlarında karekodlu plaka kullanımı mecburi hale geldi. Ancak, mevcut araç sahipleri için eski plakalarını değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu yeni dönemde, sahte plakaların ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Karekod, plakanın seri numarası, aracın üretildiği zaman ve yer gibi bilgilerine elektronik ortamda erişilmesini sağlayarak güvenlik önlemlerini artırıyor.

Yeni araç alımlarında, muayenelerde ve kayıp plaka durumlarında karekodlu plakaların kullanılmasıyla sahte plaka kullanımının engellenmesi hedefleniyor. Ancak, mevcut araç sahipleri için bu düzenleme zorunlu değildir ve eski plakalarını değiştirmeleri gerekmemektedir.

Haberde, Avrupa Press Plaka (APP) plakaların daha büyük ve kalın yazı karakterleri kullandığı belirtiliyor. Ancak, bu plakaların standartlara uygun olmadığı ve 2017 yılından beri yasak olduğu vurgulanıyor. TÜVTÜRK tarafından yapılan muayenelerde, APP plakalara sahip araçlar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor.

2024 yılı itibariyle "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL olarak belirlenmiştir. Bu yaptırımların amacı, trafik kurallarına uymayan ve güvenliği tehlikeye atan araç sahiplerini caydırmak ve düzeni sağlamaktır.