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Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerlere Verem Haftası nedeniyle sağlık çalışanlarının bilgilendirme yaptığını söyledi.

Tan, yaptığı açıklamada, “Verem Haftası nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerlere bilgilendirme yapıldı. Sağlık personelleri tarafından yapılan bilgilendirmede verem hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler verildi. Kursiyerlere ayrıca veremden korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı” dedi.

Tan, verem hastalığının erken teşhis ve tedavi ile tamamen iyileştirilebilen bir hastalık olduğunu belirterek, “Verem hastalığına yakalanmamak için hijyen kurallarına uymak, kalabalık ortamlardan uzak durmak ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmak önemlidir” diye konuştu.

Tan, bilgilendirmenin kursiyerler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, “Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğüne verem haftası nedeniyle halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik yapmış oldukları bilgilendirme için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, verem hastalığının Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulandı. Verem hastalığının belirtileri arasında öksürük, balgam çıkarma, kilo kaybı, gece terlemeleri ve nefes darlığı yer aldığı belirtildi.