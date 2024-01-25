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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir uyarı geldi: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılı birinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon araç bulunmasına rağmen, araç sahipleri için ödeme süresi hızla daralıyor. 2024 yılı MTV birinci taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak.

MTV'nin birinci taksit ödemesini kaçıranlar, 31 Ocak gün sonuna kadar ödeme yapmadıkları takdirde gecikme faizine maruz kalacaklar. Bu nedenle araç sahiplerinin ödemelerini bu süre içinde gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

MTV, yılda iki taksit halinde ödeniyor; birinci taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında yapılıyor. Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, ödemelerinizi bankaların internet siteleri veya mobil uygulamaları aracılığıyla da hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz