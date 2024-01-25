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Konut alım ve satım süreçlerinde önemli değişikliklere hazırlanın: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'ni kurarak fahiş fiyatları önlemeyi hedefliyor. Türkiye genelindeki tüm konutların fiyatları belirlenecek ve bu sayede konut almak isteyenler adil fiyatları kolayca öğrenebilecek.

2024 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan bu değişiklikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründeki sürekli artan fiyatları kontrol altına almak amacıyla önlemler almaya devam ediyor. 2024-2028 dönemine ait Stratejik Planı'nda, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğuna vurgu yapılıyor.

Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'nin kurulmasıyla, spekülatif artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, konut fiyatlarını sürekli olarak takip ederek, adil ve şeffaf bir sistem oluşturmayı planlıyor. Bu yeni sistem, ev sahiplerine ve alıcılarına konutların gerçek değerini daha doğru bir şekilde belirleme imkanı sunacak.

Ayrıca, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün üç boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemi, gayrimenkul alım-satım süreçlerini daha da kolaylaştıracak. Bu sistemle birlikte, konutların alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi bilgiler web ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcılara sunulacak. Ayrıca, bu verilerin 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulmasında da kullanılması planlanıyor.

Yeni sistem, Türkiye genelindeki bütün gayrimenkullerin fiyatlarını semt, mahalle ve sokak bazında belirleyerek şeffaflığı artıracak. Bu sayede, kullanıcılar istedikleri evin potansiyel fiyatını doğru bir şekilde öğrenebilecekler. Emlakçılar da sisteme giriş yaptıklarında ilk değeri belirleyecekler ve bu değeri değiştirmeleri durumunda sistem tarafından otomatik olarak takip edilecek, böylece spekülasyonlara karşı etkili bir denetim mekanizması oluşturulacak.