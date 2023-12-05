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Ticaret Bakanlığı, araç sahiplerinin tamirattan memnun kalmamaları durumunda ödedikleri paranın tamamını veya bir kısmını geri alma hakkına dair yeni bir düzenleme getirdi. Araç sahipleri, otomobillerinin tamirinin gerektiği gibi yapılmadığını düşündüklerinde tazminat talebinde bulunabilecekler.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan meslek kılavuzuna göre, araç sahipleri tamir hizmetinden memnun kalmamaları durumunda indirim ve yeniden tamir haklarını kullanmanın yanı sıra tazminat talebinde de bulunabilecekler. Kılavuzda belirtilen bilgilere göre, tüketiciler, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkına sahiptirler.

HAK KULLANIMI KOLAY VE HIZLI

Tüketiciler, tamiratın yeniden yapılması talebinde bulunduklarında sürenin 30 iş gününü geçmeyeceğini bilmeleri önemlidir. Bu sayede haklarını kullanmak isteyen araç sahipleri, mağduriyetlerini hızlı bir şekilde giderme imkanına sahip olacaklar.

ARAÇ TAMİRİ VE GÜVEN SORUNU

Kılavuzda, araç tamiri sektörünün avantajları ve dezavantajlarına da değinildi. Tamircilik mesleğinin genç yaşta yüksek kazanç ve müşteri vaat ettiği, ancak farklı işletmeler arasında hizmet fiyatlarının büyük farklar gösterdiği belirtildi. Bu durumun müşterilerde güven sorunu yarattığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, araç sahiplerine daha güçlü bir tüketici hakları koruması sunarak sektördeki güveni artırmayı hedefliyor. Artık aracını tamirden memnun kalmayan tüketiciler, ödedikleri paranın karşılığını almak için daha fazla seçeneğe sahipler.