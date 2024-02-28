Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliği ile öğrencilerin gelişim dönemlerine göre sosyal duygusal becerilerini desteklemek amacıyla ailelere yönelik eğitim programları hazırlandı.

Yozgatlı ebeveynleri de yakından ilgilendiren konu ile ilgili Milli eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.﻿

Programlar; grup çalışmalarının yapılacağı velilere yönelik psikoeğitim programları, bireysel çalışmaların yapılacağı velilere yönelik ise sosyal duygusal becerilerin gelişimini destekleyen bireysel müdahale programları şeklinde oluşturuldu.

Programlarda sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi ile çocukların ve yetişkinlerin duygularını yönetme, olumlu hedefler belirleme, etkili öğrenme, diğer kişilere yönelik empatik davranma, olumlu ilişkiler kurma ve sorumlu karar vermeye yönelik bilgi, tutum ve beceri kazanmaları hedeflendi.

Ailelere yönelik hazırlanan programlarda aktif öğrenme yaklaşımı benimsenerek ailelerin öğrenme sürecini deneyimleme ve keşfetmeleri, yeni anlayışlar kazanmaları, öğrenmeleri için sorumluluk almaları, süreçte öğrendiklerini içselleştirmeleri ve öğrendiklerini çocuklarına ve günlük yaşama aktarabilmeleri amaçlandı.

Hazırlanan programlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasına yüklenerek okul ve kurumlarda görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların aileler ile yapacağı çalışmalarda faydalanmaları için kullanıma sunuldu.