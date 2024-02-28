Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, İlçe Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek esnafların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Serttaş, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirterek, esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Serttaş, esnaflara çalışmalarında başarılar ve hayırlı işler diledi.