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Yozgat’ta okulların ara tatile girmesi ile birlikte uzmanlar aileleri uyardı.

Tatil öncesinde velilerin çocuklarla imkanlar dahilinde planlamalar yapmasının faydalı olacağını söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, “Ara tatil deyince aslında sadece çocukların ara tatiliymiş gibi geliyor ama aslında ailenin de evin de yeni rutini belli oluyor. Bu 1 ya da 2 haftalık olabilir, bazen 3 gün için bile olabilir aslında. Çocukların yeni bir dönemi, kısıtlı bir dönemi ve bu tabii ki aile ile tüm dinamikleri de etkiliyor. Çünkü biz çocuklara etkinlikler veriyoruz, belki çocuklar için planlanabilecek bir sürü hedef koyuyoruz ama bu ara tatil çocukların ara tatili gibi duruyor. Çünkü ebeveynler hala çalışma hayatında değişiklik olmayan bir ara tatile giriyorlar. O yüzden böyle bir dönemde birçok ebeveyn zaten hali hazırda iş, ev yoğunluğunun ve günlük aktivitelerinin yanında ekstra çocuklara da zaman ayırmak gerektiğini düşünerek daha da stresli ve yoğun bir sürece girdiklerini düşünüyorlar. Çünkü biz bu konuda hep çocuklara aktivite verirken, ebeveynlerden de birçok şikayet alıyoruz aslında çünkü günün ne zaman ve hangi bölümüne sığdıracaklarını bilemiyorlar haklı olarak. Belki ilk başta buradan başlamak gerekir çünkü bu planlamaları yaparken yani herhangi bir tatile girmeden öncesinde o tatilin hangi günlerde ve nasıl geçeceğini planlamak çok önemli olabilir. Bunu çocuklar bazında düşünürsek, eğer sınav döneminde bir çocuksa bu kişi ya da sınava hazırlanan bir çocuksa o zaman şu yapılabilir; hangi konularda eksiği var? Hangi konularda daha çok araştırmaya ihtiyacı var? hangi derslerle ilgili soru çözmeye ihtiyacı var? Öncesinde planlama yapılarak tatile hazır bir şekilde girilebilir. Hem zihnen hem de bedenen girebilir” ifadelerine yer verdi.



“KALİTELİ YARIM SAAT BİLE VERİMİ ARTIRACAKTIR”



Arzu Hamurcu, velilerin çocuklarla ekrandan uzak kaliteli yarım saat geçirmesinin bile çocuklara verimin artmasına sebep olabileceğini söyleyerek, “Aynı şekilde bunu aileler için düşünecek olursak 7/24 çocukla etkinlik düzenlenmesi gibi bir kuralımız yok. Bu panikletecek bir cümle oluyor. Aslında biz buradan değil, tam tersine 5 dakika bile olsa 5 saat bile olsa çocukla aktif bir şekilde vakit geçirmeyi kasıt ediyoruz. Çünkü çalışan ebeveynler bunun vicdan azabına giriyorlar çocukla hiç vakit geçiremiyorum diye. Oysaki yapılan araştırmalar sadece aktif geçirilen 5 dakikanın aktif geçirilmeyen 1 saate oranla çok daha iyi ve verimli olduğunu gösteriyor. O yüzden özellikle çalışan ebeveynlerin içini rahatlatacak bu cümleyi söyleyebilirim. Telefonu bırakıp, ekrandan uzaklaştırıp sadece yarım saat kaliteli bir vakit geçirmeniz bile o gün çocuğunuzun tüm verimini çok etkileyeceğini söyleyebilirim. Bunun için neler yapılabilir? Bir kere en basitinden ve kesinlikle yapılmasını önerdiğim şeylerden birisi ekransız bir planlama yapmak. Yani ekrandan uzak tutularak, öncesinde çocukla konuşularak ki aile birçok noktada sadece çocuğun yerine karar alabiliyor ama çocuğa ne yapmak istediğini sorarak evde aktiviteler düzenlenebilir. Ev dışında düzenlenebilir. İş koşullarının elverişli olduğu, maddi manevi bütün koşulların izin verdiği ölçüde olmalı bunlar tabi ki. Çocukla beraber aktiviteler düzenlenebilir. Çünkü yorgun eve geldikten sonra çocukla ne kadar zaman geçirilip geçirilmeyeceği birçok ebeveynde soru işareti olarak kalıyor. Bu noktada öncesinde planlama yapmak hem ebeveynleri hem de çocukları çok çok rahatlatacaktır. Çocuklar, onların fikrinin alındığını fark ettiklerinde ve hissettiklerinde sorumluluk bilincini de çok rahat bir şekilde kendilerinde uygulayabileceklerdir. Bu yüzden öncesinde çocukla beraber planlama yapılabilir. Yapılacaklar konusunda çocukla açık açık konuşmak hem çocukları zorlatmadan bir iletişim şekli olacağından dolayı çocuğa sağlıklı ve tutarlı gelecektir” ifadelerini kullandı.



“YENİ RUTİNLER KAZANDIRILABİLİR”



Tatil döneminde çocukla yapılacak etkinliklerle yeni rutinler kazandırılabileceğini söyleyen Hamurcu, “Çocuğun okul dönemine daha iyi adapte olabileceği yeni rutinler belirlemek için de yine çocukla iletişimde kalalım. Bu aile oyunları olabilir. Aileyi yakından tanıyacak daha ne kadar etkinlik kurabiliriz diye yine birlikte planlanabilir. Ailede sevdiği ve beğendiği özellikleri sorulabilir. Değiştirmesini istediği özellikleri sorulabilir. Bununla beraber çocukla aynı anda yemek yapılabilir mesela. Çocuğa da yeni bir yemek ödevi verilerek çocuk salatayı yapabilir, yaşına uygun olarak belki bıçak çatal kullanımını daha iyi geliştirmek adına sofra düzeni çocuğa verilebilir. Birçok sorumluluk verilerek aslında evin içerisinde çocuk yeni bir rutine de alıştırılabilir ve çocuk bundan keyif alarak oyunlaştırabilir. Yani aslında biz istiyoruz ki çocuklarımıza alan açalım ve onların da bir birey olduğunu, onların da aslında yeni bir karar alabilecek yetişkin ve sağlıklı birey olabileceğini hatırlatalım. Bu hem çocukların yeni okul düzeninde sorumluluk alabilecekleri, karar alabilecekleri yeni bir döneme evrilmek açısından çok güzel bir fırsat olarak değerlendirilebilir diyorum ve herkese iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.