Kadışehri’nde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 65 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme 2 adet dedektör ele geçirildi.

Kadışehri ilçesinde ikamet eden (F.T) isimli şahsa ait evde tarihi eser niteliğinde malzeme bulunduğu yönünde bilgi elde eden ekipler harekete geçerek kaçakçılığa müsaade etmedi.

Konu ile alakalı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 19 Ocak 2024 günü Yozgat-Kadışehri ilçesinde ikamet eden (F.T) isimli şahsa ait evde tarihi eser niteliğinde malzeme bulunduğu yönünde bilgi elde edilmiş ve yapılan operasyonda; ortaçağ dönemine ait 61 adet metal para ve 2 adet tarihi obje, 1 adet yüzük, 1 adet ok ucuna benzer obje olmak üzere toplam 65 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme vs 2 adet dedektör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olay ile ilgili (F.T) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.