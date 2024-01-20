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2023-2024 eğitim ve öğretim yılının birinci yıl ara tatile girmesi ile birlikte minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Yozgat İl Müftülüğüne bağlı olarak eğitim veren 4-6 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı.

4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören miniklerin karne törenine katılan İl Müftüsü Ali Gülden, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karne gününde sırasıyla Yimev, Gülaylar, Abdulhamithan, Naciye Afet Şahin ve Merkez 4-6 yaş Kur'an Kurslarını ziyaret eden Müftü Gülden, miniklerin karnelerini verdi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemin sonuna gelindiğini ve öğrenciler için faydalı bir dönem olduğunu belirten Gülden, bu süreçte öğrencilerin eğitiminde emeği geçen Kur'an kursu öğreticileri ile yardımcı personele ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.