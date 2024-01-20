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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Asayiş Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, trafik ve kış tedbirleri, siber suçlarla mücadele, seçim güvenliği ve okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Toplantıda Vali Özkan, “Şehrimizin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerimiz hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor” dedi.