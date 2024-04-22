Yozgat Organize Sanayi Bölgesi BSK Asfalt Yol Kaplama, Atık Su ile Yağmur Suyu ve Kilitli Parke Kaldırım yapımı işlerinden müteşekkil altyapı yapım işi ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapacak olan iş insanlarının daha güzel ve ferah bir OSB'de faaliyetlerini sürdürmeleri için yapılan çalışma en kısa süre içerisinde başlayacak ve 2024 yılı bitmeden hizmete sunulacak.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Birçok yatırım ve hizmetin olduğu gibi, iş insanlarımıza yönelik yapılacak olan bu hizmetinde ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, Bakan Yardımcımız hemşehrimiz Ahmet Yozgatlıgil'e, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlimize, OSB'de hizmet veren ve yeni yatırım yapacak olan tüm iş insanlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.