23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yozgat Şehir Hastanesi’nde bir dizi etkinlikle kutlandı. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve idari heyet öncelikle hastane içerisinde bulunan kreşi ziyaret ederek öğretmen ve çocukların bayramını kutladı. Kreş öğrencilerinin hazırladığı gösterileri izleyen hastane heyeti bol bol alkışlarla destek oldular.

KOZAN BAŞHEKİMLİK KOLTUĞUNU KREŞ ÖĞRENCİSİNE BIRAKTI

Yozgat Şehir Hastanesinde düzenlenen etkinliklerde, kreş öğrencilerinin ziyaretinde başhekimlik koltuğunu kreş öğrencisi Emine Defne Polat’a bırakan Mustafa Kozan, hastanede dün akşam acil servis ve poliklinik servislerindeki hastaların durumunu anlattı. Başhekim koltuğuna oturan kreş öğrencisi Emine Defne Polat, büyüdüğünde doktor olacağını söyleyerek başhekimliğinin ilk dakikalarında telefonla sorumlu kat hemşirelerini arayıp çocuk servisinde tedavi alan çocukların durumunu sordu. Onların isteklerinin dinlenmesi ve ivedi şekilde yerine getirilmesi talimatını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kozan, kreş öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

ÇOCUK SERVİSİNDE TEDAVİ ALAN ÇOCUKLARA PASTA İKRAMI

Hastanede düzenlenen etkinliklerde çocuk servisinde kalan çocuklar da unutulmadı. Çocuk servisi balon ve Türk bayrakları ile süslenerek çocuklara pasta ikramı yapıldı. Hastane yönetimi olarak yapılan ziyarette çocuklarla bugüne özel olarak ilgilenildi. Çocukların büyük mutluluk duyduğu etkinlikte boyama kitapları dağıtıldı. Kozan, “Çocuklar bizim geleceğimiz, onların gelişmelerinde büyükleri olarak hepimizin sorumluluğu var. Aileler ve bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gün boyu çocuk servislerinde devam etti.