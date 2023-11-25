Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ın komşusu Tokat'ın ilçesi Başçiftlik'te, kış uykusuna yatamayan ayılar, çevreye zarar vermeye ve doğal yaşamı etkilemeye başladı. Özellikle 3 haftaya kadar kış uykusuna yatması beklenen bazı ayılar, beklenen süreye ulaşamayınca farklı bölgelerde bal kovanlarına zarar veriyor.

Başçiftlik Muhtarı Nazif Karakoç'un çiftliğinde bulunan foto kapanları, kış uykusuna yatamayan bir ayının bir ağacı kökünden devirerek bahçeyi talan ettiğini gösteriyor. Ayının bu saldırısı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Doğa tutkunu Nazif Karakoç, kendi bölgesinde ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait doğa resimlerini objektifinden kaçırmıyor. Ancak, bu kez çiftliğinde yaşanan ayı saldırısı, kış uykusuna yatamayan ayıların çevresel etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Uzmanlar, bu tür durumların sıkça yaşandığı bölgelerde alınması gereken önlemleri vurguluyor ve vatandaşları, doğa ile uyumlu çözümler aramaya teşvik ediyor.