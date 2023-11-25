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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Karara göre, 2023 için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı, bu da pasaport harçlarına zam yapılacağını gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre, pasaport harçlarındaki zam oranı, gelecek yıl için geçerli olacak. Buna göre, yeni yılda pasaport harçları şu şekilde artacak: 6 aya kadar 1638,4 TL, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL, 3 yıl için 5 bin 557 TL, 4 yıl ve daha uzun süreli pasaportlar için ise 7 bin 833 TL. Ayrıca, pasaport defter ücreti de yüzde 58,46 oranında artarak 501 TL'den 793 TL'ye çıkabilir.

Yapılan bu zamlarla birlikte, 2024 yılında pasaport almanın maliyeti de artacak. Harç ve defter ücreti dahil olmak üzere yeni ücretler şu şekilde belirlendi: 6 aya kadar 2 bin 431 TL, 1 yıl için 3 bin 188 TL, 2 yıl için 4 bin 705 TL, 3 yıl için 6 bin 350 TL ve 4 yıl ve daha uzun süreli olanlar için 8 bin 626 TL’ye çıkacak.