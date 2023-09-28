Sabahın erken saatlerinde parka akın eden ziyaretçiler, Yozgat ve gölet manzarasının eşsizliği eşliğinde piknik yapma fırsatı buldular.



Doğanın kucağında huzur dolu anlar yaşayan Yozgatlılar, öğle saatlerinde gelenlerin artmasıyla piknik alanında yer bulmakta güçlük yaşadılar.



ANILARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

Yozgat’ta gezip görülmesi gereken yerlerin başında yer alan Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Çamlık Milli Parkı, gelin-damat ve fotoğrafçıların gözde mekanı oldu. Coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken milli parka gelen yeni evli çiftler, anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Coğrafi ve doğal güzellikleri, asırlık çam ağaçları, 200’ü aşkın endemik bitki türü, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları, eğitim alanları, sosyal tesisleri, Fatih Tabiat Parkı ile Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Mili Parkı, yeni evlenen çiftçilerin de vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Yılda yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı, özellikle gelin-damat fotoğrafçılığı yapan fotoğrafçılar için de doğal açık hava stüdyosu işlevi görüyor. Fotoğrafçılar, gelin-damat çekimlerinde birçok doğal mekân sunan Çamlık Milli Parkı’nda çekim yapıyor.

Yeni evlenen çiftler özel ve mutlu günlerinde Çamlık Mili Parkı’na gelerek anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektiriyor.



ÇAMLIK MİLLİ PARKI TARİHÇESİ

Yozgat Çamlık Milli Parkı 1958 yılında milli park ilan edilmiştir. 264 hektarlık alanına sahip olan Çamlık Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkıdır.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas Çamı (Pinus nigra Arn. Subsp. Pallasiana) denilen 400 – 500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedirler. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30’a yakın endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle Yozgat Çamlığı'nda botanik turizm potansiyeli de bulunmaktadır.



Çamlık Milli Parkında Orta Anadolu'nun mevcut bilinen hayvan türlerinin yanında Beyaz Kartal olarak bilinen, Amerika'ya has Altın Kartallar 1992 yılına kadar görülmekte idi. Çamlık Milli Parkı; içindeki 30’a yakın endemik bitki türü, Amerika'nın Beyaz Kartalı ve sadece Çamlık'ta bulunan Karaçam türlerinin korunması ve tanıtılması, sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerine uygun olması, özellikle yakın çevresinin açık hava rekreasyon ve dinlenme ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla milli park ilan edilmiştir.



ÇAMLIK SÖYLENCESİ

Yozgat'ın en ünlü dinlenme yeri ve ülkemizin ilk Milli Parkı olan Çamlıkla ilgili söylenceye göre; Çamlığa ilk fidanı Aslı'nın ardından diyar diyar dolaşan Kerem dikmiştir. Yolu Yozgat yöresine düşen Kerem, Aslı’sını sormuş, bulamayınca Çamlığın bulunduğu kıraç yamaca bir fidan dikmiş; "Bu çamdan nice çamlar filizlenir, koruk olur, bizi söyler bizi fısıldar" deyip yollara düşmüştür. O gün bu gündür çamlık, hafif bir yelde sevda türküleri söyler, içli sevgi ezgileri fısıldar. Sevdalıların buluştuğu Çamlık için böyle bir efsane söylenir halk arasında. (Selma Şahin)