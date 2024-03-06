2024 yılında yürürlüğe girecek olan araç grupları ve kullanım türlerini kapsayan yeni düzenleme detayları SEDDK tarafından açıklandı.

Trafikten men cezasıyla karşılaşmamak adına araç sahipleri, yeni düzenlemeye özellikle dikkat etmeliler. Bu yeni düzenleme kapsamında, 19 Şubat 2024 tarihinden itibaren belirlenen araç grupları için uygulanan primlerin %10 oranında artırıldığı bildirildi.

Ayrıca, zorunlu trafik sigortası yaptırmama durumunda alınacak ceza miktarında da değişiklik yapıldı. Araç sahipleri, trafik sigortalarını yenilemeden trafiğe çıkmaları halinde daha yüksek cezalarla karşılaşacaklar.

Özellikle son dönemde büyük şehirlerde ve ülkenin çeşitli bölgelerinde artan trafik kontrolleriyle, sürücülerden güncel trafik sigortası poliçesini ibraz etmeleri talep ediliyor.

Şubat ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, trafik denetimlerinde uyumsuz araç sahiplerine daha fazla ceza uygulandığı biliniyor.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araçlar artık trafikten men edilip özel park alanlarına çekilecek.

Polis veya emniyet mensupları tarafından yapılan trafik kontrollerinde araç sürücülerinden ehliyet, ruhsat ve güncel trafik sigortası poliçesini göstermeleri isteniyor. Yönetmeliğe uygun olmayan araçlar tespit edildiğinde, ceza alacak araçlar sigorta işlemleri tamamlanana kadar özel park alanlarında tutulacak.