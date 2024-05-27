Yozgatlı İsmail Uzuner, dövüş sporlarının gözde organizasyonu olan Alkayış Fighting Championship'ın 11. serisinde yer alacak.

Heyecan verici etkinlik, 31 Mayıs Cuma günü İstanbul'un Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Alkayış Fighting Championship, Kochler ana sponsorluğunda düzenlenen ve şampiyon yumruklardan oluşan bir kadroya sahip olan bir organizasyonda Yozgatlı İsmail Uzuner de mücadele edecek.

Farklı dövüş disiplinlerinden gelen yetenekli ve cesur sporcuların mücadele edeceği bu etkinlikte, Kick Boks, MuayThai ve Wushu sporcusu olan Yozgatlı İsmail Uzuner de performans sergileyecek.

Seyircileri sürprizlerle dolu bir gece beklediği gecede popüler şarkıcı Otılıa, göz alıcı dansları ve şarkılarıyla geceye renk katacak. Aynı zamanda Türk Rap dünyasının tanınmış ismi Tankurt Manas da sahne alarak geceye ayrı bir enerji katacak.