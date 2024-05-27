Kadınların hem kariyer yapabilmeleri hem de çocuk sahibi olabilmeleri için çeşitli desteklerin sağlanacak. Bu kapsamda doğum izni süresi de değişecek.

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kadınların kariyer yaparken aynı zamanda çocuk sahibi olabilmelerini desteklemek amacıyla önemli kararlar alındı. Toplantıda, nüfus artış hızındaki düşüş, çalışan kadınların çocuk sahibi olma konusundaki tereddütleri ve yaşlı nüfus oranındaki artış gibi faktörler ele alındı.

Bu doğrultuda, kadınların iş hayatında daha etkin olmalarını ve çocuk sahibi olmalarını kolaylaştırmak için çeşitli desteklerin sağlanması kararlaştırıldı.

Bu destekler arasında şunlar bulunmaktadır:

Doğum izni süresinin artırılması

Yarı zamanlı çalışma imkânının sağlanması

Evden çalışma modelinin benimsenmesi

Annelerin esnek çalışma düzenlemelerinden yararlanabilmesi

Annelerin kıdem tazminatı boşluklarının bütçeden karşılanması

Toplantıda bir MKYK üyesi, kadınların doğum sonrası izinlerle ilgili daha uzun süreler talep etti. Üye, "4 aylık doğum izni yeterli değil. Kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı zamanlı veya evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu amaçla kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı da gündeme getirilmeli ve bu yönde adımlar atılmalı" şeklinde konuştu. Bu adımların, kadınların iş ve aile yaşamlarını daha dengeli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olması beklenmektedir.