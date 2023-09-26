Düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi Yozgat Lisesini ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencileri sınıfları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

“ÖĞRENCİLERLE SIK SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Eğitim-Öğretimin en önemli unsurunun öğretmen olduğunu ve toplumu olumlu yönde değiştirecek en büyük gücün eğitim ordusu olduğunu belirten Vali Özkan, “İnşallah eğitimde, öğretimde de bence bir kaynaşma, birleşme etkinlikleri ve bu tip çalışmalarla da arkadaşlar öğrencilerimizle sık sık bir araya geleceğiz” dedi.

PİLAV DAĞITIMI YAPILDI

Daha sonra pilav dağıtım etkinliğinde bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Yozgat Lisemizde okul idaremizin düzenlemiş Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri nedeniyle düzenlemiş oldu. Pilav dağıtımı yaptık. Gençlerimizle de bir araya geldik. Bir yandan tanıştık. Bir yandan konuştuk. Bir yandan da okul idaremizin haftanın önemi nedeniyle düzenlemiş olduğu pilav etkinliğine katıldık. Ben bu vesileyle okul idaremize ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerle bu vesilelerle bir araya gelmek bizler açısından da önemli. Bir zamanlar biz de gençtik. Bu vesileyle sınıflarımızda, gençlerimizde tecrübe paylaşımında, gençlere yönelik hem dilek isteklerimiz, hem onların bizlerden olan dilek ve isteklerini alma ve öğrenme şansımız oldu. Ben tekrardan okul idaremize, okul müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze, katılan arkadaşlarımıza, emeği olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)