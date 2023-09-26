Enflasyondaki dalgalanma ve artan maliyetler Yozgat’ta okul kantinlerini de etkiledi. Kantinlerde yeni uygulanan fiyatlar velileri ve öğrencileri endişelendirdi.

BİR ÖĞRENCİ TOSTUNA YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM!

Yozgat'ta okul kantinlerinde uygulanan yeni fiyatlar, velilerin ve öğrencilerin cüzdanlarını etkiliyor. Normalde 7 liraya satılan tostun fiyatı 10 liraya çıkarken, suyun fiyatı da 3 liradan 5 liraya yükseldi.

Diğer alternatif yiyeceklerin fiyatları ise şu şekilde; kek çeşitleri 7 lira, çikolata çeşitleri 8-10 lira, krakerler 7 lira, meyveli içecek çeşitleri 7 lira, süt 7 lira, poğaça çeşitleri 7 buçuk lira.

Yüksek enflasyonun ve artan maliyetlerin okul kantinlerine yansıması sonrasında açıklamada bulunan Yozgatlı veliler, yükselen fiyatların ekonomik zorluklar doğurduğunu söyledi.

Veliler, bu gibi zamların öğrencilerin günlük harcamalarını etkileyerek bütçelerini sıkıştırdığını ifade etti. (Melike Aslı Arslan/Alpaslan Demir)