Türkiye'de bu yıl ayçiçek hasadı son yılların en verimlisi olarak kayıtlara geçti. Özellikle rekolte artışı, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bu artış, ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi bir düşüş beklentisi yaratıyor. Daha önceki aylarda yaşanan büyük fiyat artışı, vatandaşları endişelendirmiş ve birçok kişi yağ stoklamak için marketlere akın etmişti. Ancak bu yıl rekolte artışı, fiyatların önemli ölçüde düşmesine yol açabilir.

Rusya-Ukrayna savaşı ve stokçuluk nedeniyle ayçiçek yağı fiyatları yükselmişti. Yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına uygulanan 250 dolarlık vergi ve ayçiçeği çekirdeğine yüzde 5 ek vergi konulmuştu. Ancak gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrasında, vatandaşlar için olumlu bir gelişme yaşandı.

ULUSLARARASI PAZARDA YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Son 20 günde uluslararası pazarda ham ayçiçek yağı yüzde 30'a varan bir düşüşle 1500 dolara kadar geriledi. Bu yeni fiyatlarla yapılan ithalatın iç pazarda raf fiyatlarında da bir gerileme getirmesi bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamasına göre indirimler hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayında, ayçiçek yağı üretimi rekor seviyeye ulaştı ve aşırı üretimin etkisiyle etiket fiyatları düşüşe geçti.

5 LİTRESİ 104 LİRA’YA DÜŞTÜ

5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarının sadece 104 lira'ya kadar düşmesi bekleniyor. Eylül ayı, bu fırsatı kaçırmamak için mükemmel bir zaman gibi görünüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, uygun fiyatlarla güncel ayçiçek yağı kampanyasını duyurdu ve bu ürünleri PTT alışveriş merkezlerinde satışa sundu. Ayrıca, 5, 4, 3, 2 ve 1 litrelik ayçiçek yağı çeşitlerinin fiyatları resmi olarak en düşük seviyeye indirildi ve PTT AVM'de online alışveriş yapma imkanı da sunuluyor. Bu gelişmelerle birlikte, tüketicilerin Ayçiçek yağına daha uygun fiyatlarla erişimi kolaylaşacak gibi görünüyor. (Haber Merkezi)