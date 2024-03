Milletvekili Kayalar, İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kayalar yaptığı açıklamada, “Halkın yaşamı şuanda çok zorda çok büyük sıkıntı var önümüzde bir mahalli seçim var genel seçimden yeni çıktık bu seçim ortamında birazda doğal karşılamak lazım siyasi partiler daha deşik konularla ilgilenirler ilgilenmelidirler. Bir halk var birde gerçek hayat var. Gerçek hayatta ki sorunlar var. Türkiye zaten 4-5 senedir iyi yönetilmiyor bu iyi yönetilmemenin neticesinde de başta ekonomi büyük bir sıkıntı içerisinde. Ekonomi dersek sadece tarım, çiftçi, esnaf değil şuanda Türk ekonomisi iş hayatı açısından da üretim açısından da sanayi açısından da ne yapacağını bilmez önünü göremiyor bir durumda bu yüzden de bir karar veremiyor sadece bakıyor ve duruyor sadece günü kurtarmak isteniyor. Bu seçim işleri bitsin ondan sonra Türkiye yeniden kaybettiği yılları kazanabilmek için nasıl çaba sarf edecek bunu düşünmesi lazım. Bugün iktidar olan veya bugün ki sisteme göre bir anlamda tek kişi olarak yönetilen Türkiye’den nereye yöneleceğiz ve nereye yönelmemiz lazım ve herkes şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Sanayi sektörü, tarım sektörü hizmetler sektörüdür. Tarım sektörü Türkiye için çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Köylü Milletin Efendisidir sözü üzerine hepsinin altında çok büyük nedenler var. Ülkemizde şuanda kırsalda yaşayan nüfusun büyükşehirlere göç etmesi özellikle son yıllarda da büyük hız kazandı ama yine de kırsalda ve köyde yaşayan insanlarımız yüzde 15 ile yüzde 20 arasındadır ama bunların hepsi üretici olma durumundadır. Bugün ki yönetim Cumhuriyet tarihinin 5’te 1’ini tek başına yönetmiş olan yönetim döneminde 2002’lerden itibaren bugüne kadar tarım sektörü üvey bir sektör olmuş üvey evlat olmuş ve bu dönemde maalesef tarım sektörüne gereken önem verilmemiştir. Tarım sektörü giderek küçülmüş durumda. Bu önem verilmediğinden dolayı da özellikle kırsalda yaşam inanılmaz zorluk içerisinde. Türkiye’nin bir yapısı var eğer köydeki yaşam sonlandırırsanız okullar, sağlık ocakları hepsi kapatıldı bu sebeple köyde yaşam kalmadı köyde topraklar ekilemiyor tarım sektörü ile alakalı da alınan kararlar maalesef günlük kararların ötesine geçemedi. Ülkemizde gıda ile ilgili güvenlik sorunu var. Rusya ve Ukrayna savaşından sonra gıdanın ne kadar önemli olduğu ve kendi kendine yetebilmenin kendi üretimini arttırmanın ne kadar önemli olduğun daha iyi anlaşıldı. 20 yılda biz şuanda kendi kendimize yetebilecek konusundan çok uzaklaştık” dedi.

Milletvekili Kayalar, “Mercimeği Kanada’dan getiriyoruz ama Yozgat yeşil mercimekte çok kaliteli ve çokta üretim yapardı bunların hepsi gitti. Sarımsak’ı şimdi Çin’den getiriyoruz halbuki Kastamonu bölgesi çok meşhurdur. Pirinç’i Avusturya’dan getiriyoruz. Yem ithalatımız şuanda inanılmaz boyutlarda. Hayvan ithalatımız inanılmaz boyutlarda tarımda şuanda sıkıntı büyük. Bizler 1 yıldır söylüyoruz geçen sene buğdayda ki randevu sisteminde, kota sisteminde fiyatların ödenmesi, desteklemelerin ödenmesi sisteminde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşandı. Bu durumda çiftçimiz çok büyük mağduriyet içerisinde kaldı. Geçen yıl en büyük sorunlardan birisi iklim dolayısıyla fazla üretim oldu ama bu üretimden randıman düşüklüğü oldu. Mazot, gübre, traktörle ilgili ekipmanların parça gibi tamiri, elektrik, gibi büyük sıkıntılar var. Şuanda tarım inanılmaz sıkıntıda” ifadelerini kullandı.

Kayalar, “Et tüketimi kuyrukları sadece Yozgat’ta değil ülkenin her tarafında var. Bu kuyrukların ana temeli hayvancılık 2010 yılından başlayarak değişik bakanlıklar dönemleri içerisinde canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı başlatıldı ve devam ediyor. Bu ithalatları başlaması piyasayı düzenlemek için yapılmıştı. Ama bu kararlardan sonra bu piyasanın dengeleri bozulduktan sonra şimdi ihtiyaçtan yapar duruma geldik. Kırmızı etle ilgili 2010’dan bu zamana kadar 11 milyar dolarlık hayvan ve et ithalatı yapılmış. Bu sene 2024’te 2023’ün bütçemizden ayrılan destekleme ödemesi hepsi 91 milyar bunun 19 milyara yakını hayvancılığa verildi. Ocak ayı içerisinde 500 milyon doların üstünde bir ithalat yapmış durumdayız. Çiftçiye verilmeyen yurtdışındaki ithalata ödenen ve şuanda da bir anlamda da mecbur kaldığımız hayvan sayılarının azalmasından dolayı bir hayvancılık sektörü ile baş başayız ve gıda ile ilgili bir sorunla karış karşıyayız. Şuanda hayvan sayımız son 6 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumdayız. İthalat et ve süt kurumu tarafından yapılıyor. Bu sene 600 bin baş ithalat planlanmış durumda” ifadelerini kullandı.