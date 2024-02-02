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Yozgat İl Özel İdaresi 2024 Şubat ayı ikinci oturum toplantısı Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

COŞGUN ÜYELERİ BİLGİLENDİRDİ

Gündemin birinci maddesinde, Çayıralan ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım bakım ve onarımları hakkında Altyapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı İrfan Coşgun okudu. Rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Rapor üzerine meclis üyelerini bilgilendiren Komisyon Başkanı İrfan Coşgun şunları söyledi: “2023 mali yılı İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında, Çayıralan ilçesine bağlı köylerin Kanalizasyon yapım bakım ve onarım giderlerinde sarf edilmek üzere 300 milyon lira, kilitli parke yapımı için 1 milyon 460 bin 761 lira, diğer alt ve üst yapım projesi için 250 milyon lira ödenek tahsisinin yapıldığı görülmüştür. Kanalizasyon ve alt üst yapım projesi için tahsis edilen ödeneklerin meclis kararına istinaden ilçenin diğer alt ve üst yapım projelerinde sarf edildiği, 2023 yılında ilçeye ayrılan yatırım ödenekleri ile köprü ve menfez, sanat yapıları, kilitli parke yapım işleri çalışmaları tamamlanmış olup, 2023 yılından yapımı devam eden herhangi bir çalışmanın bulunmamaktadır. İlçeye bağlı 23 köyde toplamda 15 bin 100 metrekare kilitli parke ve 2 bin 800 metre bordür işinin yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”

OKULLARIN DURUMUNU ANLATTI

Gündemin ikinci maddesinde, Yozgat Merkez’de bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “İlimiz merkez ilçe ilköğretim kurumlarına bağlı okullardan Merkez Ortaokulunun çatı onarımının yapılması gerektiği, tadilatı Yozgat Anaokulunun inşaat onarımı, Gülaylar İlkokulunun çatı ve inşaat onarımı tadilatı, Yavuz Selim İlkokulunun ıslak zemin onarımı, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulunun inşaat onarımı, TOKİ Mevlâna İlkokulunun çatı onarımı, Bişek Şehit Adem Kocadağ İlkokulunun zemin ve inşaat onarımının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, diğer okulların genel olarak durumlarının iyi olduğu gerek ilgililerden ve gerekse yapılan incelemelerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK EVİ VE SAĞLIK OCAKLARI KONUŞULDU

Gündemin son maddesinde, Sarıkaya ilçesinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ve ilçe merkezindeki aile sağlığı merkezinin genel durumları hakkında Çevre Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Mustafa Gezer okudu. Rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Gezer yaptığı açıklamada, “Sarıkaya Şehit Teğmen Baki Koçak Aile Sağlığı Merkezinde 6 aile hekimi ve 5 aile sağlığı çalışanının görev yaptığı, kurum hizmet binası fiziki şartlarının iyi durumda olduğu, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde 4 aile hekimi ve 4 aile sağlığı çalışanının görev yaptığı, kurum hizmet binası fiziki şartları iyi durumdadır. Erbek köyü sağlık evinde 1 kadrolu ebenin görev yaptığı, ancak ihtiyaç nedeniyle haziran ayına kadar Sarıkaya Devlet Hastanesinde görevlendirildiği, hizmet binanın fiziki şartları kullanıma elverişli olduğu, Yukarısarıkaya, Kadıgüllü, Babayağmur, Selimli ve Hisarbey köylerinde bulunan sağlık evlerinde görevli personel bulunmadığı, hizmet binalarının fiziki şartlarının kullanıma elverişli seviyede olduğu, hizmet sistemi ile verildiği, Küçükçalağıl köyü sağlık evinde 1 kadrolu ebenin görev yaptığı, hizmet binasının fiziki şartları kullanıma elverişli seviyede olduğu, Karayakup kasabası sağlık evinde 1 kadrolu ebenin görev yaptığı, hizmet binanın fiziki şartları kullanıma elverişli seviyede olduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alına bilgilerden anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.