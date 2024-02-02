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I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvet kayıplarının vilayet ve ülkelere göre dağılımında Yozgat ve komşu illeri ne kadar kuvvet kaybedildi? Detaylar haberimizde…

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nda muharebe içinde kaybedilen kayıplar ya da vilayeti tespit edilen kayıplarla bir harita oluşturuldu.

Açıklanan verilerle oluşturulan haritaya göre Yozgat’ta bin 518 kuvvet kaybedildi.

Yozgat’ın komşu illerinde ise durum şu şekilde;

Sivas’ta bin 76,

Tokat’ta 792,

Amasya’da 449,

Çorum’da 2 bin 547,

Kırıkkale’de 398,

Kırşehir’de 859,

Nevşehir’de 771,

Kayseri’de bin 798 kuvvet kaybedildi.