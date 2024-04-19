Yozgat’ın Projeleri Konuşuldu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Yozgat Destek Yatırım Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen, Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir’i ziyaret etti.

Kaymakam Furkan Nezir, Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin ve Destek Yatırım Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen’i makamında ağırladı.

Ziyarette desteklenen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Konu ile ilgili Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Yozgat Destek Yatırım Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen, Kaymakamımız Furkan Nezir’i makamında ziyaret etti. Desteklenen projeler hakkında bilgi verdiler. Kaymakamımız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti” denildi.