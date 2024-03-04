Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak oldu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Kurum olarak ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yozgat Yeşilay Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay arasında büyük bir işbirliği olduğunu, okullarda bağımlılığa karşı güçlü bir şekilde mücadele etmek için imzalanan protokol çerçevesinde ise okullarda öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yeşilay’a verdiği önemi “Bende Yeşilay gönüllüsüyüm” diyerek ifade eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Yeşilay’ın kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirterek, kurum olarak üzerlerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“FİKİR VE PROJE ÜRETMELİYİZ”

Yeşilay’ın sosyal-kültürel ve sportif alanlarda öğrenciler üzerinde daha etkin olmasını isteyen İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak bu konuda fikirlerin sunulmasını ve projeyle bütünleştirilmesi halinde ise uygulayabileceklerini ifade etti.

VELİLERE YÖNELİK ETKİNLİK

Hedef kitlesi konusuna da değinen Altınkaynak “Alan belirlenmeli ve özel alan çalışması yapılmalı ve bu şekilde sağlıklı yol haritası ile bağımlılığa bulaşabilecek çocuklara ulaşılmalı” dedi. Altınkaynak okullarda velilere yönelik etkinlikler yapılması önerisinde de bulundu.

“BİZİM OLAN SİZİNDİR”

Geçtiğimiz haftalarda YEDAM tarafından düzenlenen YEDAM Atölye Sergisi’ni de gezdiğini ifade eden Altınkaynak, serginin ise çok güzel olduğunu vurguladı. Kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Altınkaynak “Yeşilay’ı çok önemsiyoruz. Bize ne düşerse koşa koşa geliriz. Okullarımızı salonlarımızı etkinliklerinizde kullanabilirsiniz. Bizim olan sizindir” ifadelerini kullandı.

YEŞİLAY NOVADA AVM’DE STAND AÇTI

Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından kurum ziyaretleri sürerken diğer taraftan ise farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenleniyor. Novada AVM’de daha önce bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek için danışanlar tarafından Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla, YEDAM atölyesinde tasarlanıp hazırlanan eserler sergilenmişti. Bu kez ise hafta sonu yine aynı mekânda stand açan Yeşilay Yozgat Şubesi, büyüklere yönelik broşür dağıtırken çocuklara yönelik ise boyama etkinliği düzenledi.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM BİLGİLENDİ

Novada AVM’de Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından açılan stantta bilgilendirici broşürler dağıtılırken, oluşturulan alanda ise çocuklara yönelik boyama çalışması yapıldı ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yeşilay konulu boyama sayfalarını büyük özen ve dikkatle boyayan çocuklar ise keyifli bir gün geçirirken aynı zamanda da Yeşilay hakkında bilgi sahibi oldular. Yozgat Yeşilay Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.