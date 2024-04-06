Akdağmadeni ilçesinde, 2’nci dönemine başlayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediye binasında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cuma namazı sonrası Başkan Yalçın, yeni dönem meclis üyeleri ile birlikte belediye binasında vatandaşlar ile bir araya gelerek tebrikleri kabul etti.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında mazbatasını aldıklarını ifade eden Yalçın, “Ramazan Bayramı içerisinde düzenlenecek büyük katılımlı bir programla vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Artık parti rozetini çıkarıp geçmiş dönemde nasıl halkımıza hizmet ettiysek şimdi de ayırmadan ayrıştırmadan her zamankinden daha fazla çalışacağımız bir sürecin içerisine giriyoruz. Kıymetli vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim” dedi.