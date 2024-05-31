Uzun süren şiddetli yağışın ardından ulaşımda aksamalar yaşanırken Akdağmadeni Belediyesi ekipleri tam kadro sahada çalışmalarına başladı.

“GEÇMİŞ OLSUN AKDAĞMADENİ...”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika etkili olan şiddetli yağış ve dolu, bazı işyerlerinde ve konutlarda zarara sebep olmuş, vatandaşlarımızı mağdur etmiştir" şeklinde konuştu.

Yalçın, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir. Belediye ekiplerimiz afet sebebiyle zarar gören vatandaşlarımıza yardıma devam ediyor. Rabbim daha beterinden korusun. Tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Yaşanan sel nedeniyle iş yeri ve konutlarında zarar olan vatandaşların, AFAD'a bildirilmek üzere Akdağmadeni Kaymakamlığına durum tespiti için başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.