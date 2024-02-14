İl Özel İdaresi tarafından Şefaatli ilçesine 2023 yılında 20 milyon 788 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Şefaatli ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgiler verildi: “Halaçlı ve Paşaköy’de 1,2 kilometre Beton Yol (SSB) çalışması gerçekleşti. Kızılyar köyünde asfalt sathi kaplama kapsamında 0,9 kilometre 1.kat asfalt, 138 kilometre yama çalışması yapıldı. Reglaj ve stabilize çalışmalarında 19 kilometre malzemeli bakım yapıldı. Kilitli parke kapsamında 18 köyde 15 bin 772 metre kare kilitli parke taş döşemesi gerçekleştirildi"

Yapılan açıklamada, "41 adet köyde 290 kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım çalışmalarında 10 adet içme suyu tesisi 6 adet güneş enerjili sistem hizmete girdi. Kanalizasyon tesisi yapım bakım ve onarımlarda 4 adet kanalizasyon tesisi, 36 adet program harici kanalizasyon ve içme suyu işleri yapıldı. Milli Eğitim hizmetleri çerçevesinde 1 adet anaokulu öğrencilerin hizmetine sunuldu.”

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 yılında Şefaatli ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 20 milyon 788 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Şefaatli ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayın bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.