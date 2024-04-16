31 Mart yerel seçimlerinde Aydıncık Belediye Başkanı seçilen Mustafa Tekçam, çalışmalara start verdi.

İlçede doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yollar ile işe başlayan Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, “Mahallemizin sokaklarını eski ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadık” dedi.

Sabahın ilk ışıkları ile çalışmalara başlayan ekipler, yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniden doğuşa adım atıklarını ifade eden Tekçam, “Doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından mahallemizin sokaklarını eski ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, ekiplerimiz enerji dolu bir şekilde işe koyuldu. Bu yenilenme süreci, mahallemizin fiziksel çehresini değiştireceği gibi, burada yaşayan her bir bireyin de hayatına olumlu katkılarda bulunacak. Birlikte, daha parlak bir geleceğe adım atıyoruz. Yeni başlangıçlar için hep birlikte ileri” şeklinde konuştu.