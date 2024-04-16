Soytürk Auto sahiplerinden Veyis Aksoy, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi.

Seçimden önce piyasada hareketlenme olduğunu kaydeden Aksoy, "İkinci el araç piyasasında seçim öncesinde farklı bir pozisyon oldu. 15-20 günlük bir süreçte dövizin ve altının yukarı olan seyri ile beraber insanlarda panik oldular. Dövizi ve altını yakalayamayanların bir kısmı da araba fiyatlarını yakalamak istediler. Çünkü araç fiyatlarında 7-8 aydır gerileme vardı. Fiyatların cazip kaldığını düşünen vatandaşlarımızın teveccühü olunca seçim sürecinde hareketlenme oldu. Seçim sonrasında şuan için fazla hareket göremiyoruz. Rutin bir hareket göremiyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Bankaların kredi fonlamaması ve insanların nakit akışı da az olunca yukarıdan aşağıya doğru bir basınç uygulanmaya başladı. Mesela, elinde 1.5 milyon lira olup ev almak isteyenler geri kalan parayı kredi ile tamamlayamayınca elindeki paralar ile araca yöneldi. 400 bin lirası olup da 800 bin liralık araba almak isteyenler geri kalan parayı bulamayınca parayı başka şekilde kullandı" dedi.

2024 yılında stabil bir seyir izlediklerini kaydeden Veyis Aksoy, araç fiyatlarının enflasyon oranında stabil bir şekilde devam edeceğini ve bu yılı bu şekilde kapatacaklarını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.