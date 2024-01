Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bağımsız Yozgat Belediye Başkanı adayı Bekir Korkmaz, Cumhuriyet Meydanında şehitler için eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanında şehitlere saygı için 3 saat boyunca eylem yapacağını aktaran Belediye Başkanı adayı Bekir Korkmaz, eylemi ile alakalı bir açıklamada bulundu.

“ASKERİ HASTANE TEKRAR AÇILSIN”

Eylemi hakkında açıklamada bulunan Korkmaz, “Ülkemizde son zamanlarda birçok şehit verildiğini biliyorum. Bu durum her Türk vatandaşı gibi benim de canımı acıttı. Niçin diyecekseniz; iklim şartları, hem coğrafi şartlar hem de son dönemdeki bu artışların tesadüf değil olmadığını biliyorum. Her şeyden önce askerlik her Türk vatandaşının görevidir. Her Türk asker doğar asker ölür ama askerlik müessesemizle o kadar oynandı ki maalesef 45 günde insanların salatalık fidesi bile yetiştiremediği dönemde özel harekâtçılar yetiştiriyoruz, asker yetiştiriyoruz, komando yetiştiriyoruz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yılını vermiş teröristlerin karşısına sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadrosunda sözleşmeli olarak görev yapmaları bizim canımızı acıtmaktadır. Bu yavrularımızın her şeyden önce bir devlet kadrosuna, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosuna alınmasını istiyoruz. Bölgemizde bulunan askeri hastanenin tekrar açılmasını istiyoruz” dedi.

“YAVRULARIMIZA SAHİP ÇIKILSIN”

Korkmaz açıklamanın devamında, “Çok hassas bir olay çözüm sürecini isteyerek ve istemeyerek o sürede bir takım insanların sağlık personeli altında bu teşkilatlara sızdıklarını duyuyoruz, biliyoruz ve görüyoruz. Çünkü içerisinde evlatlarımız var. Bu yavruların yaralı girenlerin birçoğu ya sakat çıkıyor ya da maalesef şehit olarak çıkıyor. Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz. Yavrularımızın haklarının verilmesini istiyoruz. Ve biran önce şehitlerin gelmesini önleyecek tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Yurtdışında birçok ülkede övündüğümüz SİHA’larımız var. Biz bunların olduğunu da biliyoruz ama ne hikmetse bir el bombasının mesafesine teröristler yaklaşabiliyorsa, bir askerin bulunduğu yere saldırabiliyorsa, bizim ister istemez kafamıza şüpheler düşüyor. Devletimizi yöneten hükümetten, bu gibi şeylere bizlerin kafasını karıştıracak, ordumuza küstürecek, devletimize küstürecek olaylara meydan vermesin istiyoruz. Yavrularımıza sahip çıksın istiyoruz. Allah bu memlekete şehit verdirmesin. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun diyorum. Burada 3 saatlik şehitlerimizin yarım kalan nöbetini tutuyorum” şeklinde konuştu.