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Türkiye genelindeki market fiyatlarını takip eden vatandaşlar için sevindirici bir haber var. Ülke genelindeki en uygun fiyatlı yumurtayı sunan bir market, binlerce şubesinde düzenlediği kampanyaya büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de enflasyon, hayatın gerçeği haline gelmiş durumda. Son yıllarda marketlerde sık sık artan ürün fiyatlarıyla karşılaşan vatandaşlar, her alışverişte yeni bir zammın üstesinden gelmek zorunda kalıyor.

Market sahipleri ise artan girdi maliyetleri nedeniyle zam döngüsünün devam edeceğini vurguluyor. Özellikle süt ve süt ürünlerindeki zamlar, tüketicilerin cebini derinden etkiliyor. Yumurta, günlük protein ihtiyacını karşılamak için önemli bir kaynak olmasına rağmen, bu ürüne de önemli ölçüde zam yapıldı ve hala yapılmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, 1 koli yumurtanın 120-150 lira bandına yükselmesine tepki gösteriyor. Yumurta üreticileri ise artan yem fiyatları ve kümeslerdeki hastalıklar nedeniyle bu zamların kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Ancak, bazı marketler kendi kazançlarından feragat ederek özel kampanyalar düzenliyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında faaliyet gösteren ve 81 ilde binlerce şubesi bulunan bir market zinciri, yumurta fiyatlarına büyük bir indirim yapma kararı aldı. Bu çerçevede 30'lu koli yumurtanın fiyatı 99 liraya düşürüldü. Kampanya, 14 Ocak Pazar günü mesai bitimine kadar devam edecek. İndirim uygulayan market, Tarım Kredi Marketleri olarak biliniyor. Diğer market zincirlerinde aynı yumurta kolinin fiyatı 115-125 lira arasında değişirken, Tarım Kredi'nin uyguladığı indirim, tüketicilerden takdir topluyor.