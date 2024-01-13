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Yozgat İl Özel İdaresince 2023 yılı içerisinde Aydıncık ilçesine yapılan yatırımlar açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından Aydıncık ilçesine 2023 yılında 5 milyon 732 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Aydıncık’a; kilitli parke 4 bin 734 metrekare, asfalt sathi kaplama 4 kilometre 2’nci kat asfalt ve 61 kilometre yama çalışması, reglaj ve stabilize 112 kilometre greyderli bakım ile 21 kilometre malzemeli bakım, karla mücadele 22 adet köyde 115 kilometre karla mücadele, 3 adet kanalizasyon tesisi yapım, bakım ve onarımı, 7 adet içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı, kırsal alt yapı çalışmalarına 5 milyon 732 bin lira yatırım yapıldığı açıklandı.

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 yılında Aydıncık ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 5 milyon 732 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Aydıncık ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.