Özellikle çanak peyniri ile kahvaltı sofralarında yer alan parmak çöreğinin nasıl yapıldığı araştırılırken gerekli bilgileri sizin için derledik. Peki, parmak çörek nasıl yapılıyor? İşte detaylar:

Parmak çörek, özel bir ekmek türüdür ve gerçek lezzeti yakalamak için ustalık gerektiren bir sanattır. Hamurun kıvamı ve pişirme tekniği, bu lezzetin başarısının anahtarıdır. En önemli özelliği ise katkı maddeleri içermemesi ve taş fırında odun ateşiyle, ateşe maruz kalmadan pişirilmesidir.

Parmak çöreğin geleneksel üretiminde, sadece hazır maya değil, aynı zamanda bir önceki günün hamurundan elde edilen ekşi maya da kullanılır. Bu ekşi maya, parmak çöreğe kendine özgü bir tat ve kabuk yapısı kazandırır, bu da çöreğin çıtır olmasını sağlar.

Parmak çöreğin temel malzemeleri un, su, tuz ve mayadır. Maya, hem hazır ekmek mayası hem de ekşi maya olarak kullanılır. Tüm malzemeler yoğurma kazanında özenle karıştırılır ve hamur, doğru kıvamda oluncaya kadar yoğrulur. Bu işlem yaklaşık olarak 30-40 dakika sürer. Yoğrulan hamur, yarım saat kadar dinlenmeye bırakılır.

Dinlendirilen hamur, 320 gram ağırlığındaki parçalara ayrılır. Her bir parça, uzatılıp yan yana birleştirilir ve baştaki ile sondaki hamurlar oval bir şekil alacak şekilde birleştirilir. Bu özel şekil, parmak çöreğin adını aldığı parmak şeklini oluşturur.

Şekil verme işlemi sonrasında, 10 litre sıcak su ile karıştırılan 200 gram un karışımı, hamurun üzerine sürülür. Bu karışım, çöreğin yüzeyinin nemli kalmasını ve kabuk bağlamamasını sağlar. Yaklaşık 20 dakika daha dinlendirildikten sonra, üzerine yumurta sarısı ve akı karıştırılarak sürülür.

Parmak çörek, 220-230 derecede taş fırında, doğrudan ateşe maruz kalmadan, sönük fırın ve odun ateşi ile 15-20 dakika arasında pişirilir. Bu özel pişirme yöntemi, çöreğin eşsiz tadını ve dokusunu oluşturur.

Yozgat'a özgü parmak çörek, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ekmeği olarak kabul edilir. Geleneksel üretim yöntemi ve özenle seçilen malzemeleriyle, bu lezzet Türk mutfağının en özel tatlarından biridir. Yozgat'a yolunuz düşerse, bu benzersiz ekmek deneyimini tatmadan geçmeyin. (Haber Merkezi)