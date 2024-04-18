Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda il ve ilçelerdeki kurullarda görev alacak üyeler belirlendi.

Toplantıda meclis kurullarında görev alacak üyeler belirlenirken, İl Özel İdaresi’nde çalışan memur ve sözleşmeli personelin sosyal denge tazminatlarına ilişkin kararlar alındı.

İller Bankası Genel Kurulu’nda Yozgat’ı temsil etmek üzere Osman Yeşil asil üye, Mustafa Katrancı yedek üye olarak seçildi.

Vilayetler Hizmet Birliği’nde Yozgat’ı temsil etmek üzere Adnan Ünal seçilirken, Kenan Karakuş ise yedek olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi Orta Anadolu Kalkınma Birliği’nde Yozgat’ı temsil edecek üyeler belirlendi.

Orta Anadolu Kalkınma Birliği’ne Taner Yıldız, Osman Biçer, Nihat Ateş, Erkan Eroğlu, Ümüt Şahbaz, Arslan Bozkurt, Esat Zararsız asil üye olarak seçilirken, Adem Kızılok, Ferhat Fidan, Mustafa Türkmen ise yedek olarak seçildi.

Toplantıda, il ve ilçelerdeki İnsan Hakları Kurulu’nda görev alacak meclis üyeleri de belirlendi. Belirlenen sonuçlarda Sorgun’da İbrahim Dıvrak, Akdağmadeni’nde Şerafettin Akdağ, Saraykent’te Nuri Çınar, Boğazlıyan’da Erkan Eroğlu, Yozgat merkezde Taner Yıldız, Çayıralan’da Veli Akdoğan, Kadışehri’nde Ahmet Yılmaz, Aydıncık’ta Adem Kızılok, Çekerek’te Metin Toy, Şefaatli’de Abdullah Yalçınkaya, Yenifakılı’da Esat Zararsız, Yerköy’de Aslan Bozkurt, Çandır’da Abdulkadir Sungur, Sarıkaya’da Gökhan Hüthüt görev aldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında İl Milli Eğitim Kurulu’nda görev alacak üye seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Taner Yıldız ve Ümüt Şahbaz oy birliği ile seçildi.

Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği’nde Tahir Ersöz ve Ümüt Şahbaz görev alırken, Taner Yıldız ve Oğuzhan Kapusuzoğlu yedek üye olarak seçildi.

“Bebek Dostu Grubu” oluşturulması amacıyla Taner Yıldız, Tahir Ersöz ve Oğuzhan Kapusuzoğlu görevlendirildi.

İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personele ödenecek sosyal denge tazminatının yapılabilmesi amacıyla İl Genel Meclisi’nden karar çıkarıldı. Buna göre Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yetkili sendika 2 yıllık Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalayabilecek.