Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Özkan ramazan bayramı dolayısıyla alınan tedbirler sonucunda trafik kazalarında yüzde 30’luk bir azalmanın olduğunu söyledi.

“SEÇİMLER VE RAMAZAN BAYRAMI HUZUR İÇERİSİNDE GEÇTİ”

Toplantıda bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Aylık düzenli olarak yapmakta olduğumuz şehir güvenlik toplantılarında STK’larımız ve görevli arkadaşlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Bu süreç dahilinde geçtiğimiz ay içerisinde hem ramazan ayını eda ettik hem de ramazan bayramımızı geçirdik ve bunun yanı sıra demokrasimizin olmazsa olmazı yerel seçimlerimizi gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın gayreti milletimizin feraseti ile gerek ramazan bayramı sürecimiz, gerekse seçim süreci huzur içerisinde geçti. Bu vesileyle tedbirleriyle sahada olan emniyetimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız, milli eğitimimiz ve diğer kurumlarımızla feraset ve melanetle de sonuçta karşılayan çalışmalarını yürüten aday olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Süreç dahilinde görev alan arkadaşlarımız var görevi devreden arkadaşlarımız var görevi devralan arkadaşlarımıza hizmetlerinden ve emeklerinde dolayı teşekkür ediyorum görevi devralan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ SAHADA OLDU”

Ramazan bayramının huzurlu bir şekilde geçtiğini dile getiren Vali Özkan, “Bayramlar bizim için ülke gündeminde genel itibariyle trafik kazaları ile anılan hep trafik kazalarıyla bilinen bir süreçtir. Çok şükür ilimiz genelinde emniyet ve jandarma ekiplerimizin sahada almış olduğu tedbirler vatandaşlarımızın kurallara olan riayeti ile birlikte geçmiş dönemlere göre trafik kazalarında emniyet, jandarma bölgelerinde gerek kırsal, gerekse transit geçiş yollarımızda trafik kazalarında yüzde 30’un üzerinde azalma yaşadık. Süreç dahilinde bir vatandaşımız hayatımız kaybetti kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Dileğimiz ve temennimiz hiç kazalar olmasın bahar ve yaz ayları gerek bayramlarımız kazasız belasız, geçsin. Ülkemizde bayram kutlamalarının güzellikleriyle yaşarken Filistin ve Gazze’de İsrail zulmünün devam ettiğini gördük. İsrail zulmünü lanetliyorum vefat eden insanlara Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Vali Özkan açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Nisan ayı ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Bahar ayı ile gelen yaz ayı ile birlikte turizm sezonu açılıyor. Gerek trafikte gerek sokak işleyişinde gerekse parklarımızda kalabalık bir yoğunlukla karşı karşıya geleceğiz. İlgili arkadaşlarımız tedbir çalışmalarını yaptılar. Burada emniyet ve jandarma ekiplerimiz değil ayrıca belediyelere ve insanlarımıza çok büyük görev düşüyor. İyilikle güzellikle geçen bir 2024 yılı olur kazalardan belalardan uzak bir sezon geçer. Fiili uygulamalarla birlikte elektronik denetimlerimiz özellikle karayollarımızda devam ediyor ve devam edecek. Yıl içerisinde Kırıkkale, Sivas istikametinde D-100 karayolunda emniyet ekipleri çalışmalarını tamamladı yakın zamanda ihalesine çıkacağız ortalama hız denetimine geçeceğiz. Amacımız vatandaşımızın canını yakmak değil canının yanmasına engel olmak bu noktada da insanımızı hemşehrilerimizin trafik kurallarına uymayı toplu seyahat edilen otobüslerde özellikle uyarmak istiyorum emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyorum.”