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Yozgat’ın mânevî önderlerinden Şeyhzâde Ahmet Şevki Ergin Efendi, vefatının 22’nci yılında dualarla anıldı.

Yozgat’ın manevi değeri olan Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Efendi ölümünün 22’nci yıl dönümünü dolayısıyla Şeyh Hacı Ahmet Efendi Cami'nde anma programı düzenlendi.

Düzenlenen anma programına Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’ de katılım sağladı.

Şeyh Hacı Ahmet Efendi Cami'nde gerçekleştirilen programda Kuran’ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu.

İl Müftüsü Ali Gülden kıldırdığı öğle namazı sonrası Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (AŞK) binasında sohbet programı gerçekleştirdi. AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’in açış konuşmasını yaptığı programda İl Müftüsü Ali Gülden, Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi'nin gönül medeniyetine bıraktığı emanetler hakkında konuştuktan sonra Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi'ye okunan hatimler ve çekilen zikirlerin duasını yaptı.