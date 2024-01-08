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Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Nuh O. idaresindeki kamyon ile İsmail B. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör ve odun yüklü römorku şarampole devrildi.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör sürücüsü İsmail B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu olarak bulunan Bayram B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü İsmail B'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza sonrasında kamyon sürücüsü Nuh O. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.