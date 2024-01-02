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Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin ortağı olan Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Başkan Gökhan Coşar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

İlçenin sanayisine, ticaretine, istihdamına ve gelişimine değer katacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi hakkında değerlendirme yapılan görüşmede Başkan Coşar, “Binlerce kişiye iş imkânı sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde yer tahsisi yapılan fabrikaların inşaatları yükselmeye hızla devam ediyor. Boğazlıyan bundan böyle ürettiği ürünlerle, yatırımlar ve yeni istihdam alanları ile konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi’nin yerelden kalkınma hamlesi modeliyle yapımına başlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımı tamamlandı" dedi.

Şu anda yüzde 100 doluluğa ulaştıklarının altını çizen Başkan Coşar, "Toplam alanımız bin 71 hektar. Sanayi parsellerimiz 650 bin metrekare. Bölgemize yatırım yapacak bütün sanayicilerimizi bölgemize davet ediyoruz. Organize sanayi bölgemiz yerelden kalkınma modelinin en büyük örneğidir” dedi.

Coşar, “Türkiye’de örneği olmayan, çok kısa sürede biten bir organize sanayi bölgesi. Ben bu organize sanayi bölgesinin diğer organize sanayi bölgelerine örnek olacağı kanaatindeyim. Buranın toplam istihdamı birinci etap tamamlandığı zaman 2024 yılında bin 855 istihdama ulaşacak. 2024’ün sonunda, 2025’in başında 5 bin kişi, 2027’de tamamlandığı zaman da totalde 10 bin istihdama ulaşacak. Organize sanayi bölgemizle beraber ilçemizde yemek sektörü, nakliye sektörü, ulaşım sektörü de artmaya başladı. İç Anadolu Bölgesi’nde sanayi hamlesi bütün hızıyla devam ediyor. Savunma, sanayi, gıda, tarım makinaları, iplik sanayi, tekstil sanayi yani 9 tane sektörümüz var. İstihdama en büyük katkı buradan olacak. Fuat Oktay OSB'mizin kuruluşundan bu yana önemli destekleriyle yanımızda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Öcal Öcalan’a katkısı ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.