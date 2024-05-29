Yozgat Valiliği tarafından gerçekleşen anlamlı bir proje ile Halk Eğitimi Merkezi'nin usta öğreticileri, şehrin kültürel değer ve sembollerini okul bahçe duvarlarına yansıtmaya başladı.

Bu proje ile Yozgat’ın zengin kültürel mirası ve tarihi sembollerinin, okul bahçelerini adeta birer sanat galerisine dönüştürmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, Yozgat’ın simgesi haline gelmiş figürler, tarihi yapılar ve yöresel motifler, okul duvarlarına titizlikle işleniyor. Bu çalışmalar, hem öğrencilere hem de halka Yozgat’ın kültürel zenginliklerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yapılıyor. Boyama çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar, bu rengarenk duvarların önünde fotoğraf çekilerek bu güzel anıyı ölümsüzleştirebilecek ve sosyal medyada paylaşarak Yozgat’ın tanıtımına destek olabilecekler.

Vali Mehmet Ali Özkan, Fatma Temel Turhan Ortaokulu bahçe duvarına çalışma yapan Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerini ziyaret ederek, yaptıkları başarılı çalışmadan dolayı teşekkür edip kolaylıklar diledi.