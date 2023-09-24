Yozgat'ın yakın komşusu Nevşehir'de büyük bir arazi ürerine ekimi yapılan patates üretiminde hasat sezonu başladı. Üreticiler çıkarmaya yüz tutmuş patatesleri tüketici ile buluşturmak için emek vermeye devam ediyor.

Patatesin tarlada ki kilogram fiyatı bu yıl 9 ila 12 TL arasında alıcı bulduğunu belirten üreticiler patateslerini tüccarlar aracılığıyla ülkedeki büyük şehirlerdeki pazar tezgahları ile buluşturuyor. Bu süreçte 10 TL’ye tarladan tarladan alınan patates, Pazar tezgahına gelene kadar 25 TL’ye çıkıyor. Üreticiyi memnun eden bu durum tüketicininse cebini yakıyor. (Haber Merkezi)