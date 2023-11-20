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Yozgat’ta kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakaları konusunda uzmanlar, vatandaşları bilgilendirdi.

Yozgat’ta kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor.

Karlı dönemlerde buzlanmaya bağlı olarak yaşanan düşmelerde en fazla el ve ayak bileği, kalça, omuz çevresi burkulmaları ve kırılmaları görülüyor.

Yozgat'ta da kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle de uzmanlar, buzlanmaya karşı vatandaşları yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



Uzmanlar, kar yağması ile birlikte düşmelere bağlı kırık ve çıkık konularında vatandaşları uyararak şu bilgileri verdi; “Kar ve buzlanmaya bağlı özellikle el bileği, dirsek ve ayak bileği kırıkları görülüyor. Kışın özellikle kar ve buzda kaymaya bağlı kırıklarda artışlar yaşanıyor. Vatandaşlarımıza özellikle kar ve buzlu havalarda uygun şekilde kışlık ayakkabılar giymelerini öneriyoruz. Ellerinin cepte yürümemelerini daha çok kısa adımlarla yürümelerini ve böylece düşmeyi engelleyeceklerini düşünüyoruz. Bu da vatandaşlarımızın herhangi bir kırık çıkık vakalarıyla karşılaşmalarını engelleyecektir. Karda yürürken mutlaka dikkat etmemiz lazım bu dönemde özellikle yaşlı hastalarımız dışarıya mümkün olduğunca az çıkmalarını ve çıktıkları dönemde ise kendilerini koruyucu ekipmanlar kullanmalarını öneriyoruz.”

UZMANLARDAN PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ ÖNERİSİ

Uzmanlar, buz ve karda kayıp düşmeye karşı penguen gibi yürünmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, eller cepte yürünmemesi gerektiğini belirterek, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz. Yürürken bazı şeylere de ayrıca dikkat etmeliyiz mesela, elimizdeki telefona bakarak telefon ile ilgilenerek yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için herhangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Son olarak kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz" şeklinde konuştu.