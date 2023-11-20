Yozgat Valiliği olumsuz hava şartlarının erken başlaması nedeniyle yasal süreyi beklemeden kış lastiklerinin takılmasının trafik güvenli açısından vatandaşları uyardı.

Valilikten kış lastiği uyarısı2

Valilik, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

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Valilikten kış lastiği uyarısı

Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceden sonra kış lastiği tercih edilmelidir. Tedbirinizi alın siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın" denildi.

Kaynak: Alpaslan Demir