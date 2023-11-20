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Yozgat’ta yıllardır kömür ve odun satışı yapan Haşimoğlu işletme sahibi Ahmet Bozkurt, mevsimin gelmesiyle birlikte kömür ve odun satışlarında hareketlilik olduğunu söyledi.

Bozkurt, son yıllarda özellikle yeni yapılan konutlarda kışın yakıt olarak doğal gaz kullanılırken, kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlar, odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçirdiğini belirti.

"FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR”

Yerli kömüre olan ilginin daha az olduğunu belirten Demir Aybak, "Yıllardır bu sektörle uğraşıyorum. Hep odun satıyorduk sonra bu kömür işleri yeni çıkmıştı. Baktık yeni bir sektör, biz de ya nasip bismillah diye başladık işimize, yıllardır devam ediyoruz. Önce yerli kömürler satıyorduk, şimdi ithal kömüre döndük. Yerli kömürler biraz daha kalorisi düşük olduğu için pek rağbet görmüyor. Bir de kül ve dumanı fazla, onun için şu anda ithal kömür satıyoruz. Kömür fiyatları, geçen yılla bu yıl arasında pek fark yok. Bu sene kömür fiyatları yerli sobalık kömür 4 bin 750 lira ile 5 bin arasında, ithal kömür ise 6 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor. Oduna gelince kırılmış odunun torba fiyatı 110 lira" dedi.

“SATIŞLAR YOĞUNLAŞTI”

Havaların soğumasıyla birlikte satışların yükselmeye başladığını belirten Bozkurt, "Vatandaşın odun, kömür alırken illa ki şikayetleri oluyor ama kış sezonu geldiği için mecbur yakacak bunu. Kırıyor, sarıyor yine de alıyor. Biz de belli bir taksit imkanı sunuyoruz. Odun kömür satışları genelde 10. ve 11. ayda biraz daha yoğun oluyor. Biraz da köylerimizde nüfus çoğalmaya başladı. Köylere de bayağı sevkiyatımız olmaya başladı. Emekli olmuş ağabeylerimiz, büyüklerimiz geliyor köylere yerleşiyor. Biz de onların ihtiyaçlarını götürüyoruz. Köylerdeki satışlarımız bayağı iyi yani. Allah herkesin işini rast getirsin. Herkesin işi zorlaştı. Çünkü maliyetler bayağı yükseldi. Hayat devam ediyor. Allah hepimize kolaylıklar versin" diye konuştu.