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Fuat Oktay OSB, dev yatırımlara ve fabrika inşaatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde Yozgat için başlattığı yerel kalkınma hamlesinin etkileri, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile somutlaşıyor. Bölge, yerel ekonomiyi canlandırma ve yeni iş imkânları yaratma anlamında büyük bir atılım olarak değerlendiriliyor.

107 hektar alana kurulu OSB, konumu ve sunmuş olduğu imkânlarla yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor. OSB'de yer alan tüm parsellerin tahsisi yapılarak, bölgenin yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Boğazlıyan Fuat Oktay OSB içerisinde yapımı devam eden fabrikaların tamamlanması ile birlikte bölgede 10 bin kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu durum, Yozgat'ın ekonomik anlamda büyümesine ve bölge halkının refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlayacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Fuat Oktay OSB, beraberinde getirdiği istihdam ve üretim imkânları ile birlikte bölgede sosyo-ekonomik gelişmeye de önemli bir katkı sağlamış olacak. Ayrıca, bölgedeki KOBİ’lerin ve girişimcilerin, yeni fırsatlarla birlikte daha fazla yatırım yapmaları ve bölge ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaları da bekleniyor.

Bu tür yatırımların, bölgesel kalkınmanın yanı sıra, ülke ekonomisinin de dinamik ve dayanıklı hale gelmesinde önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde, Fuat Oktay OSB ile birlikte Yozgat OSB ve Bozok OSB’nin daha fazla işletmeyi ve yatırımcıyı çekmesi, böylece ekonomik büyüme ve kalkınma adına pozitif adımların atılması bekleniyor. (Yasin Nazım Kayhan)