İnsani yardım ve sosyal yardımlaşma dayanışma alanında faaliyet göstermek üzere Ayhan Başer’in başkanlığında kurulan derneğin kurucuları arasında Salih Köse, M. Ali Coşgun, Atiye Başer, Ahmet Buğra Yılmaz ve Bayram Millet bulunuyor.

Derneğin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını belirten yönetim kurulu geçici başkanı Ayhan Başer, tüzük ve gerekli evrakın onaylandığını ve İl sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’dan kuruluşa dair tebligatı aldığını söyledi.

İl genelinde 316 derneğin faaliyet gösterdiği Yozgat’ta yeni kurulan ve Kısa adı YODER olan “Yozgat Ortak Derneği” insani yardım odaklı sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet gösterip gönüllere dokunacak, gelişim kalkınma ve sosyal refahın sağlanması ve sosyal projelere öncülük edip katkı sunacak, gerekirse lokomotif görevi üstlenecek.

Derneklerin, kazanç paylaşmaksızın ortak bir amacı ortak akılla gerçekleştirmek üzere kurulan tüzel kişi toplulukları olduğunu vurgulayan başkan Başer, “Kararlarımızda ve faaliyetlerimizde ortak hareket edeceğiz, ortak noktalarda buluşacağız, STK bilinci ve kavramı içerisinde ortak karar alma kültürünü olmazsa olmaz kriter kabul ederek, muhtaçların gönlüne dokunup, yaralarına merhem olacağız, ayrıca, Yozgat’ımızın topyekun gelişim ve kalkınmasında elimizi taşın altına koyarak sosyal amaçlı proje üretip, destek verip faaliyet yürüteceğiz. Bu yüzdendir ki derneğimizin adını da “Ortak” olarak belirledik” diye konuştu.