Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Yozgat ve yakın bölgelerdeki yaşam süreleri belirlendi.

Genel olarak, Türkiye çapında kadınların ortalama ömrünün erkeklere kıyasla yaklaşık 5,5 yıl daha uzun olduğu görülüyor.

Flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yozgat (3)

İşte Yozgat ve çevresindeki illerde kadınlar ve erkekler için ortalama yaşam süreleri:

Çorum

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

Sivas

SİVAS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9

Ortalama: 78,5

Kayseri

KAYSERİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,2

Kırşehir

KIRŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,8

Kırıkkale

KIRIKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

Neşehirr

NEVŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,9

Tokat

TOKAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,1

Yozgat (13)

YOZGAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,7

Muhabir: Melike Aslı Arslan