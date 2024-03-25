Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Yozgat ve yakın bölgelerdeki yaşam süreleri belirlendi.

Genel olarak, Türkiye çapında kadınların ortalama ömrünün erkeklere kıyasla yaklaşık 5,5 yıl daha uzun olduğu görülüyor.

İşte Yozgat ve çevresindeki illerde kadınlar ve erkekler için ortalama yaşam süreleri:

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

SİVAS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9

Ortalama: 78,5

KAYSERİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,2

KIRŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,8

KIRIKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,9

NEVŞEHİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0

Ortalama: 77,9

TOKAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,1

YOZGAT

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,7