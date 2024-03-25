Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Yozgat ve yakın bölgelerdeki yaşam süreleri belirlendi.
Genel olarak, Türkiye çapında kadınların ortalama ömrünün erkeklere kıyasla yaklaşık 5,5 yıl daha uzun olduğu görülüyor.
İşte Yozgat ve çevresindeki illerde kadınlar ve erkekler için ortalama yaşam süreleri:
ÇORUM
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 78,8
SİVAS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9
Ortalama: 78,5
KAYSERİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,2
KIRŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,8
KIRIKKALE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,9
NEVŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,9
TOKAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,1
YOZGAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,7